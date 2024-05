Nördlingen

23:49 Uhr

Stromausfall in Nördlingen: Wohl rund 800 Haushalte betroffen

In einigen Nördlinger Haushalten ist am Freitagabend der Strom ausgefallen.

In Nördlingen ist am Freitagabend in diversen Haushalten der Strom ausgefallen. Dies hat aber offensichtlich nicht die ganze Stadt betroffen. Über die Homepage störungsauskunft.de meldeten Stand 23.15 Uhr 102 Personen einen Stromausfall in der Stadt. Laut einer Karte des Anbieters verteilten sich dieser über verschiedene Teile der Kernstadt von der Deininger Mauer über die Eisengasse oder die Henkergasse. Aber auch in der Wemdinger Straße, im Südtiroler und Herkheimer Viertel und in Kleinerdlingen gab es demnach Ausfälle. Stromausfall in Nördlingen: Ursache waren defekte Kabel Über die Homepage störungsauskunft.de wurden diverse Stromausfälle gemeldet. Foto: Screenshot: Jan-Luc Treumann Ein Mitarbeiter der Netze ODR GmbH bestätigt den Ausfall gegenüber unserer Redaktion: "Es gab zwei Kabelfehler und dadurch hat es Versorgungsunterbrechungen gegeben. Es hat um 22.15 Uhr begonnen und um 22.57 Uhr waren alle Kunden wieder versorgt." Es handle sich um defekte Kabel im Mittelspannungsnetz, die Ursache sei aktuell unklar, es könne sich etwa um Vorschädigungen durch Bauarbeiten handeln. Genaueres soll sich am Samstag bei der Reparatur der Kabel zeigen. Der Mitarbeiter schilderte, dass durch eine Umschaltung die Kundinnen und Kunden schnell wieder ans Netz angeschlossen werden konnten. Umschaltung bedeute, dass dank einer sogenannten Ringnetzversorgung die defekten Kabel herausgeschaltet werden könnten und so die Versorgung über andere Kabel wieder hergestellt werden könne. Bereits nach zehn Minuten sei die erste Umschaltung erfolgt, wodurch etwa die Hälfte der betroffenen Haushalte wieder versorgt gewesen sei. Wie viele Anschlüsse genau betroffen waren, sei schwer zu sagen, der Mitarbeiter schätzt, dass es sich um rund 800 Haushalte gehandelt habe.

