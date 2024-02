Nördlingen

vor 2 Min.

Ballett: Weg vom Fokus auf den Körper

Plus Im Tanzraum Ries versuchen sich Kinder im Kurs tänzerische Früherziehung. Ältere lernen dann Ballett. Mit einem Vorurteil des Tanzes kann aufgeräumt werden.

Von Nicolas Friese

Alyssa Walter und schaut sich um: "Noch sind nicht alle da", sagt sie. Einmal zählt sie noch durch – dann heißt es "im Kreis hinsetzen, bitte". An einem Januarnachmittag sind neun Kinder zur Walters tänzerischen Früherziehung gekommen. Die Nürnbergerin unterrichtet immer mittwochs im Tanzraum Ries. Nach einer kleinen Runde Smalltalk, in der die Kinder aus dem Kindergarten und von ihren Großeltern ("Meine Oma ist immer im Urlaub", sagt ein Mädchen) erzählen, geht es ans Tanzen. Laut Walter sei es dabei wichtig, dass die Kinder sich bewegen und ein Gefühl für die Musik bekommen. Bei der Ballettstunde am Nachmittag herrscht ein anderes Niveau.

Los geht es mit dem sogenannten "Mauseloch". Dabei stehen die Kinder im Kreis, die Hacken liegen aneinander, und die Zehen sollen nach außen zeigen. Dann sagt Walter: "Wir gehen ein bisschen in die Hocke und stehen dann wieder ganz auf." Das Mauseloch, das zwischen den Knien entsteht, schließt und öffnet sich. Im Hintergrund läuft dazu langsame Klaviermusik, Walters Hund liegt in einer Ecke und schläft. Sie sagt, es sei wichtig, die Kinder mit fantasievollen Übungen mitzunehmen: "Viele verlieren auch schnell die Konzentration", so die ausgebildete Tanzpädagogin. Kinder im Alter zwischen vier und fünf Jahren können an der tänzerischen Früherziehung teilnehmen. "Wir zeigen den Kindern teilweise schon die Grundschritte fürs Ballett oder für zeitgenössische Tänze."

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen