Theater in Nördlingen: Man wird doch seinen Sohn noch Adolf nennen dürfen

Plus Das Landestheater Schwaben begeistert in Nördlingen im Stadtsaal Klösterle mit der Komödie "Der Vorname". Die Inszenierung ist besser als der Film.

Es ist eine typisch französische Konversationskomödie: Bei einem familiären Abendessen wird aus grenzenloser Harmonie Unverständnis, die sich zu gegenseitigen verbalen Attacken steigert. Und doch wird das Publikum mit einer unerwarteten Wendung noch gut gelaunt nach Hause entlassen. Man kann sich die beinahe teuflische Freude der beiden Autoren Alexandre de La Patelliére und Matthieu Laporte bildlich vorstellen, als sie 2012 zusammen die Dialoge für "Der Vorname" entwickelten und damit in Frankreich Millionen Menschen begeisterten. Im Klösterle begeisterte das Landestheater Schwaben den zu drei Vierteln gefüllten Saal.