Thienel vertritt den Verband der Aromenindustrie stellvertretend

An der Seite von Ajan Stam vom Unternehmen Givaudan soll der Geschäftsführer von Destilla, Matthias Thienel, die Geschicke der deutschen Aromenindustrie leiten.

Im Rahmen der Jahrestagung des Deutschen Verbands der Aromenindustrie (DVAI) wurde Matthias Thienel, Geschäftsführer der Destilla GmbH in Nördlingen, zum stellvertretenden Vorsitzenden gewählt. Nachdem nach 14 Jahren die Konstante an der Spitze, Heiner Schaper, sich entschlossen hatte nicht erneut zu kandidieren, stellt sich das Führungsteam neu auf.

Gemeinsam mit Arjan Stam, Givaudan Deutschland GmbH, sowie dem sechsköpfigen Vorstandsteam, wird Matthias Thienel nun die Geschicke der deutschen Aromenindustrie leiten. "Ich freue mich sehr über die Wahl sowie das Vertrauen der Mitglieder in mich. Neben den aktuellen Unsicherheiten, ausgelöst durch den Ukraine-Krieg, beschäftigen viele weitere große Themen unsere Branche, z. B. Regulierung und Bürokratie sowie Natürlichkeit, Nachhaltigkeit und Gesundheit. Diesen stelle ich mich gerne", so Matthias Thienel einer Mitteilung zufolge.

Destilla-Chef in die Führungsebene des Aromen-Verbands gewählt

Mit der Wahl erhalte auch der Mittelstand der Branche eine stärkere Stimme, teilt Destilla mit. Von den über 60 Mitgliedsunternehmen ist der Großteil mittelständisch geprägt. Dieses Gewicht spiegle sich nun auch deutlicher im Vorstand wider. So kann zukünftig noch besser auf die Belange der kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) der Industrie eingegangen werden.

Der DVAI vertritt als Fachverband die Interessen der Aromenhersteller in Deutschland. 1906 in Berlin gegründet, umfasst der Verband mittlerweile über 60 Mitgliedsunternehmen und repräsentiert mehr als 6000 Beschäftigte in Deutschland. Die Destilla GmbH aus Nördlingen ist ein familiengeführtes mittelständisches Unternehmen aus der Aromenindustrie. Mit seinen über 180 Beschäftigten entwickelt und produziert Destilla seit der Gründung im Jahre 1969 natürliche Geschmackstoffe für die globale Lebensmittel- und Getränkeindustrie. (AZ)