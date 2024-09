Beide Trinkbrunnen in Nördlingen sind wegen Verkeimung außer Betrieb

Neben dem metallenen Wasserspender hängt ein Schild: „Frisches, klares und sauberes Trinkwasser. Hier können Sie kostenlos auftanken.“ Ein Hahn zum Auffüllen von Flaschen, daneben ein kleines Becken mit einer Fontäne zum Darüberbeugen und sofortigen Trinken. Das frische Trinkwasser sollte auf Knopfdruck heraussprudeln. Aber aufmerksamen Beobachtern dürfte nicht entgangen sein: Über der Einladung zum Trinkgenuss prangt seit Kurzem ein zweites Schild: „Außer Betrieb.“ Was ist los?

Eine Sprecherin der Stadt bestätigt auf Nachfrage, dass die beiden Trinkwasserbrunnen der Stadt aktuell nicht genutzt werden können. Die Stadtwerke, die regelmäßig die Wasserqualität kontrollieren und für Unterhaltung und Reinigung zuständig sind, hatten bei der jüngsten Überprüfungen eine Verkeimung an beiden Anlagen festgestellt. Die Anlagen der beiden Brunnen wurden deshalb vom Betrieb genommen und in die Räumlichkeiten der Stadtwerke gebracht.

Die 2023 eingeweihten Trinkwasserbrunnen in Nördlingen sind aktuell verkeimt

Erst im Mai vergangenen Jahres hatte die Stadt Nördlingen mit Unterstützung des bayerischen Ministeriums für Umwelt und Klimaschutz die beiden Trinkwasserbrunnen aufgestellt, um Passantinnen und Passanten kostenfrei mit qualitativ hochwertigem Wasser zu versorgen. Einer der Brunnen befindet sich am Eugene-Shoemaker-Platz in der Nähe des Rieskrater-Museums, der zweite Brunnen steht vor der Tourist-Information am Marktplatz.

Die Trinkwasserbrunnen würden einmal im Monat auf Verkeimung überprüft, erklärt Martin Bickelein, Leiter der Stadtwerke. Wie es zu der Verkeimung des Wassers kommen konnte, kann Bickelein aktuell nicht sagen. „Ich möchte nicht spekulieren“, sagt er. In den Stadtwerken werden die Brunnen über die Wintersaison gereinigt und neu instand gesetzt. Die Stadtwerke bauen ohnehin jeden Herbst die Brunnen ab, um sie die kalte Jahreszeit über einzumotten. Normalerweise geschieht dies im Oktober, bei den beiden verkeimten Brunnen sei es nun eben einen Monat früher gewesen, sagt Bickelein. Geplant ist, dass die gereinigten Trinkbrunnen im Frühjahr wieder sowohl am Eugene-Shoemaker-Platz als auch vor der Tourist-Information wieder in Betrieb gehen sollen. Damit das Trinkwasser pünktlich zum Beginn der warmen Saison wieder sprudelt. (AZ)