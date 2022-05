Trotz russischer Angriffe: Medikamente aus dem Ries sind in der Ukraine

Mehr als zwei Tonnen Medikamente aus dem Ries sind in der Ukraine angekommen. Ziel war auch die umkämpfte Stadt Charkiv. Die Fahrer riskierten ihr Leben.

Unter Einsatz ihres Lebens haben ukrainische Fahrer mehr als zwei Tonnen Medikamente aus dem Ries direkt in das Kriegsgebiet gebracht. Trotz des ständigen Beschusses der Stadt Charkiv durch russische Soldaten gelang die Übergabe der Medikamente, Verbände und Rollatoren an den Chefarzt der chirurgischen Abteilung im dortigen Gebietskrankenhaus, Kyrylo Parchomenko, und sein medizinisches Personal, so eine Pressemitteilung.

Das größte Krankenhaus in der umkämpften Stadt steht unter strenger Bewachung, Fotos vom Gebäude sind nicht erlaubt, weil befürchtet wird, dass im Internet hochgeladene Bilder den Russen einen gezielten Angriff erleichtern könnten.

Ständige Angriffe: Die Fahrt nach Charkiv stand unter keinem guten Stern

In Lwiw (Lemberg) waren die Hilfsgüter aus dem Ries auf ukrainische Fahrzeuge umgeladen worden. Die Fahrt nach Charkiv stand zunächst unter keinem guten Stern, weil der dortige Fahrer aufgrund ständiger Angriffe keine Chance hatte, aus der Stadt herauszukommen, um nach Lemberg zu gelangen. Zwei Helfer aus Lemberg, Ivana Yarovaja und Maxim Udowitshenko, trieben innerhalb weniger Stunden ein Ersatzfahrzeug mit Fahrer auf, und so gelang es Valeri Timoshenko unter Einsatz seines Lebens, den Transporter nach Charkiv zu steuern. Der unterwegs zugestiegene ukrainische Mitarbeiter der Möttinger Firma Sapi, Genadi Kobetz, lotste den Fahrer dann zum Krankenhaus in der umkämpften Millionenstadt.

Dr. Olga Prybyla vom medizinischen Verteilungszentrum in Kiew. Foto: Prybyla

Auch der zweite Hilfstransport in das medizinische Verteilungszentrum von Kiew ist sicher angekommen. Von dort werden alle medizinischen Güter an Krankenhäuser in einem Radius von 200 Kilometer weitergeleitet. Die dafür zuständige Ärztin Dr. Olga Prybyla nahm die Medikamente entgegen. Das bis zum Rand der Erschöpfung arbeitende medizinische Personal in Kiew und Charkiv dankte allen Spendern im Ries für die dringend benötigten Medikamente.

Initiator der Aktion ist die Firma Sapi. Der Rieser Automobil- und Motorsportclub (RAMC) hat ein Spendenkonto unter der Nummer: DE49 7206 9329 0200 066060, Stichwort „Medizinische Hilfe für die Ukraine“ eingerichtet. Spendenquittungen fürs Finanzamt werden ausgestellt.

Lesen Sie dazu auch

Die Organisatoren hoffen dringend auf weitere finanzielle Unterstützung durch die Rieser Bevölkerung, durch Ärzte, Apotheker und Unternehmen, heißt es in der Pressemitteilung. Weitere Informationen gibt es auch unter: https://medikamente4ukraine.de. (AZ)