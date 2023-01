Umfrage: Hatten Sie einen Favoriten bei der Handball-WM?

Auch Rieserinnen und Rieser verfolgen die Handball-Weltmeisterschaft. Sie sind trotz der Niederlage im Viertelfinale begeistert von der Qualität und Leidenschaft des Spiels.

In Schweden und Polen findet zurzeit die Handball-Weltmeisterschaft statt. Das deutsche Team hat es nicht bis ins Finale geschafft, dennoch sehenswerte Spiele abgeliefert. Wir haben bei Menschen in der Nördlinger Innenstadt nachgefragt, wie Sie die WM erleben und ob sie einen Favoriten haben.

Patrick Behringer, Nördlingen Foto: Barbara Schütz

"Ich habe fast alle Spiele gesehen, im Fernsehen oder auch auf Youtube und bin begeistert von der hohen Qualität und Leidenschaft des Spiels. Meine Favoriten waren die, die jetzt auch ins Finale kommen. Das Deutschland raus ist, war vorauszusehen. Ich glaube, dass Deutschland zurzeit noch etwas zu jung und unerfahren ist, das kann sich aber natürlich noch ändern. Mein persönlicher Favorit: Torwart Andreas Wolff." (Patrick Behringer, Nördlingen)

Wolfgang Gunzelmann, Nördlingen Foto: Barbara Schütz

"Leider konnte man nicht alle Handballspiele auf den öffentlichen Sendern ARD und ZDF verfolgen, aber dort habe ich alle wichtigen Spiele geschaut. Meine Favoriten waren Frankreich und Norwegen, aber auch unsere deutschen Spieler waren nicht schlecht. Ich schaue auf jeden Fall bis zum Finale weiter." (Wolfgang Gunzelmann, Nördlingen)

Dagmar Heyer, Nördlingen Foto: Barbara Schütz

"Es ist spannend, dass die Handball-WM einen immer höheren Stellenwert in der Gesellschaft einnimmt. Es gelingt mir leider aus beruflichen Gründen nicht, die Spiele immer zu sehen, eher höre ich die Berichterstattung im Radio, wenn ich beruflich unterwegs bin. Ein bestimmtes Land bevorzuge ich nicht, ich finde es einfach schön, dass es sportliche Veranstaltungen gibt, die die Menschen begeistern." (Dagmar Heyer, Nördlingen)

Kevin Reinle, Nördlingen Foto: Barbara Schütz

"Einen Favoriten hatte ich nicht unbedingt, aber es ist schön, dass es neben Fußball nun auch verstärkt um Handball geht. Bei einer WM schaue ich mir die wichtigen Spiele auf jeden Fall immer gern an. Es ist schade, dass die Deutschen nicht ins Finale kommen, aber wenn es spannend ist, werde ich deshalb nicht aufhören, die Spiele zu verfolgen. Der kommerzielle Aspekt, so wie beim Fußball, ist beim Handball auch noch nicht so im Vordergrund, das finde ich gut." (Kevin Reinle, Nördlingen)

Lesen Sie dazu auch