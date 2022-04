Umfrage in Nördlingen: Wie feiern Sie dieses Ostern?

Mit der Familie, daheim oder doch auf Reisen: Wir wollten von Passanten in der Nördlinger Innenstadt wissen, wie sie die Ostertage verbringen.

Ostern, das höchste christliche Fest, wird an diesem Wochenende gefeiert. Es ist aber auch ein Anlass, sich mit der gesamten Familie zu treffen. Die Möglichkeiten, wie man die Feiertage verbringen kann, sind beinahe unendlich. Deshalb wollten wir wissen: Wie verbringen Sie Ostern? Gehen Sie in die Kirche? Feiern Sie zu Hause? Sehen Sie Ihre Familie? Wir haben in der Nördlinger Innenstadt nachgefragt.

Michael Jakob Foto: Alicia Geiger

Michael Jakob, 59, Lüdersfeld: "Meine Frau und ich sind jetzt gerade in Augsburg im Urlaub. Wir bleiben dort bis zum Sonntag und hoffen auf schöne, entspannte Feiertage dort. Heute schauen wir uns zwar noch Nördlingen an, aber da sind wir nur auf der Durchreise. Danach geht's nach Augsburg. Dort können wir dann hoffentlich doch schöne Ostern verbringen."

Sophie Eberle Foto: Alicia Geiger

Sophie Eberle, 19, Balgheim: "Ich feiere Ostern in diesem Jahr nur mit meiner Familie. Am Sonntag um 5.30 Uhr gehen wir dann auch in Balgheim in den Ostergottesdienst. Ansonsten sind wir einfach als Familie zusammen und feiern so dann das Fest. Also habe ich eigentlich doch ganz entspannte Feiertage ohne allzu viel Stress. Ich freue mich auf Ostern."

Hans Werner Foto: Alicia Geiger

Hans Werner, 68, Nördlingen: "Ich feiere Ostern ganz normal, wie man solche Feiertage nun mal feiert. Man sieht die Familie, geht in die Kirche. Nichts Besonderes, wir machen das jedes Jahr so. Im Grunde genommen sehen diese Festtage ja doch alle gleich aus. Das diesjährige Osterfest läuft genauso ab wie all die anderen auch. Aber trotzdem ist das natürlich immer schön."

Ryan Davalos Foto: Alicia Geiger

Ryan Davalos, 27, Virginia: "Dieses Jahr machen wir eine Rundreise durch Bayern. Wir kommen aus den USA. Wir haben zuerst München besucht, sind jetzt hier in Nördlingen und fahren dann weiter nach Rothenburg ob der Tauber. Das ist alles sehr interessant hier, und wir freuen uns schon sehr auf die weiteren Stationen, damit wir noch mehr von Bayern sehen können."