Nördlingen

vor 34 Min.

Umfrage: Wo sollte die Gerd-Müller-Gedenkstatue aufgestellt werden?

Die Gerd-Müller-Statue am Standort Berger Tor nach einem Entwurf des Künstlers Herbert Deiss. Den Standort hat der Bauausschuss beschlossen. Doch was sagen andere Nördlinger?

Plus Nach dem Beschluss, die Gerd-Müller-Statue am Berger Tor aufzustellen, wird in Nördlingen weiter über die Standort-Frage diskutiert. Eine Umfrage in Nördlingen.

Von Alicia Geiger

Unumstritten ist Gerd Müller der berühmteste Sohn der Stadt Nördlingen. Deshalb ist man sich auch einig, dass zu seinen Ehren ein Denkmal aufgestellt werden sollte. Weniger Einigkeit gibt es über den Standort der Statue. Wo würden Sie denn die Statue am liebsten aufstellen? Wir haben einige Passanten in der Nördlinger Innenstadt nach ihrer Meinung in diesem Punkt befragt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen