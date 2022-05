Unbekannte streichen Kleber in Türschloss

Wieder schlagen Unbekannte im Bereich der Reimlinger Mauer in Nördlingen zu. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Erneut ist es in Nördlingen im Bereich der Reimlinger Mauer zu zwei Sachbeschädigungen gekommen. Eine 82-jährige Hausbewohnerin musste laut Polizeibericht feststellen, dass in der Nacht von Donnerstag auf Freitag ein bislang unbekannter Täter die Türschlösser von zwei Wohnanwesen beschädigte. Er strich Kleber in die Schlösser.

Kleber in Türschloss: Polizei sucht Zeugen

Die Schadenshöhe beträgt insgesamt circa 130 Euro. Die Polizei Nördlingen bittet in beiden Fällen um Hinweise und nimmt diese unter Telefon 09081/2956-0 entgegen. (AZ)