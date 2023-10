Unbekannter fragt nach Feuer und schlägt Hausbewohner zu Boden

Ein Bewohner wird in Nördlingen von einem Unbekannten geschlagen als er ihm die Tür öffnet. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Ein Unbekannter hat am Dienstag in Nördlingen versucht, einen Hausbewohner auszurauben. Laut Polizeibericht klingelte die unbekannte männliche Person an einer Haustür im Oberen Kapellenäcker. Der Mann fragte nach einem Feuer und schlug zu, als sich der 33-jährige Bewohner umdrehte, um ein Feuerzeug zu holen. Daraufhin ging der Bewohner zu Boden.

Der Unbekannte nutzte dies aus, um die Wohnung des 33-Jährigen zu betreten. Da der 33-Jährige jedoch relativ schnell wieder aufstand, ergriff der Täter die Flucht.

Der Täter konnte wie folgt beschrieben werden: Er war etwa 180 Zentimeter groß, schlank und trug eine weiße Kappe sowie eine dunkelblaue Sweatjacke. Außerdem hatte er eine anthrazitfarbene Hose an. Die Polizei bittet um Hinweise zu dem Täter und nimmt diese unter Telefon 09081/2956-0 entgegen. (AZ)

