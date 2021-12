Unbekannter zerkratzt Pkw in Nördlingen

Ein Auto in Nördlingen wird auf einem Parkplatz zerkratzt. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Ein Auto ist am Montag zwischen 8 und 14 Uhr in der Kerschensteiner Straße beschädigt worden. Der silberne Opel Astra parkte zu dieser Zeit auf dem Parkplatz der Berufsschule. Ein bislang unbekannter Täter zerkratzte nach Polizeiangaben die Beifahrerseite und drückte den Rückfahrsensor an der Stoßstange ein, sodass ein Sachschaden in Höhe von rund 200 Euro entstand.

Die Polizei Nördlingen bittet um Hinweise zu der Tat und nimmt diese unter der Telefonnummer 09081/29560 entgegen. (AZ)