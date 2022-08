Nördlingen

11:21 Uhr

Unfall im Kreisverkehr

Eine junge Frau fährt am Freitagabend in den Kreisverkehr am Wemdinger Tunnel und streift dabei einen anderen Pkw. Sie denkt es wäre der Randstein, weshalb sie weiterfährt.

Eine 23-jährige Pkw-Fahrerin ist am Freitagabend vom Wemdinger Tunnel kommend in den Kreisverkehr gefahren. Dabei hat sie das Heck eines sich bereits im Kreisverkehr befindlichen Fahrzeugs gestriffen. Wie die Polizei mitteilt, hat die Frau den Anstoß als Kollision mit dem Randstein gedeutet, weshalb sie weiter gefahren ist. Aufgrund Zeugenaussagen konnte die Unfallverursacherin an der Halteranschrift angetroffen und identifiziert werden. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von rund 5000 Euro. Die Frau erwartet nun eine Anzeige wegen unerlaubtem Entfernen vom Unfallort. (AZ)

