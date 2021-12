Bank verweigert Rückzahlung zu viel verlangter Kontoführungsgebühren

Plus Nach einem BGH-Urteil fordert ein Rieser zu viel verlangte Kontoführungsgebühren zurück. So einfach wie es scheint, ist das jedoch gar nicht. Banken fordern Klarheit.

Florian Gabler aus Utzmemmingen ist verärgert über die Hypovereinsbank (HVB), bei der er schon lange Kunde ist. Das Geldinstitut verweigert ihm bis dato die Rückzahlung zu viel verlangter Kontoführungsgebühren, die ihm seiner Meinung nach zusteht. Dabei hat er nichts anderes gemacht, als sich auf ein Urteil des Bundesgerichtshofs ( BGH) vom April dieses Jahres zu berufen.