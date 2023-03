Krise bei Varta weckt Erinnerungen an düstere Zeiten in Nördlingen

Plus Varta steckt in der Krise und sieht einen Stellenabbau als unausweichlich. Das Geld ist knapp. Die Signale stehen längst nicht mehr auf Wachstum.

Wie ein Damoklesschwert schwebt der angekündigte Stellenabbau über der Varta-Belegschaft. Am Montag teilt der Batteriekonzern mit, dass Umstrukturierungen bevorstehen. An welchem Standort, das ist nicht bekannt. Auch wie viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gehen müssen, teilt das Unternehmen noch nicht mit. Gespräche mit den Betriebsräten stünden noch aus. Doch gerade in Nördlingen verstärkt sich mit der Mitteilung die Verunsicherung. Noch immer herrscht bei der Varta Microproduction im Ries 100 Prozent Kurzarbeit.

Varta-Krise weckt Erinnerungen an das Ende von Kathrein

Die Varta-Krise weckt Erinnerungen an ähnlich turbulente Wirtschaftszeiten in Nördlingen. Gar düster war die Lage vor rund sieben Jahren bei Kathrein, als das Werk seine Tore schloss und 700 Mitarbeiter einen neuen Job suchen mussten. Der Mobilfunkantennenhersteller verkündete am 20. Oktober 2015, dass sich die Produktion in Nördlingen nicht mehr lohnen würde. Ein schwarzer Tag. Tränen flossen in Nördlingen, schon damals erlebten einige Mitarbeiter eine Art Déjà-vu. Denn nicht wenige arbeiteten zuvor bei Sanyo. Das Videorekorder-Werk des japanischen Herstellers wurde jedoch stillgelegt. 1981 traf es am selben Standort Bremshey. Die Taschenschirm-Firma fertigte das bekannte Modell "Knirps", in Nördlingen wurden jedoch Krankenhausbetten aus Metall gebaut.

Gerade der Bereich von Varta, der heute auf dem ehemaligen Kathrein-Gelände liegt, die Varta Storage, ist mit am wenigsten von der aktuellen Krise betroffen. Der Betriebsrat konnte sogar einige Mitarbeiter dort unterbringen, deren befristete Verträge bei Varta Micro Production in Nördlingen ausgelaufen sind und nicht verlängert wurden. Doch nur ein paar Meter dahinter, in der Industriestraße, sind bis auf einige wenige Mitarbeiter die meisten daheim. Keine Aufträge, keine Arbeit. Ähnlich verhält es sich am neuen Standort am Ortsrand von Nördlingen, ganz vorn an der Nürnberger Straße und der neuen Mega-Fabrik aus Beton.

Fluktuation bei Varta in Nördlingen größer als gewöhnlich

Seit Monaten ist die Verunsicherung am Standort Nördlingen zu spüren. Der Betriebsrat bestätigt in einem Gespräch zu Beginn des Jahres, dass die Fluktuation von Beschäftigten größer als üblich sei. Oberbürgermeister David Wittner fällt es schwer, die momentane Lage beim Batteriehersteller zu bewerten. "Wir haben keine Informationen aus erster Hand", sagt Wittner am Dienstag. Die Kommunikation sei nicht mehr so eng wie in der Zeit, als Varta am Standort Nördlingen enorm schnell gewachsen ist. Früher habe es einen sehr guten Austausch gegeben. Immerhin seien viele Projekte in "atemberaubender Geschwindigkeit" realisiert worden. "Es hatte keiner auf dem Schirm, dass das Tempo so abrupt abbremst."

Niemand. Nicht die Beschäftigten, nicht die Stadt, nicht die Fördergeber aus den Regierungen in Bayern und Baden-Württemberg, meint Wittner und sagt weiter: "Es gab lange Zeit nur Wachstumssignale."

Der Unterschied zu Kathrein, Sanyo und Bremshey: Damals habe es eine signifikant höhere Arbeitslosigkeit im Landkreis gegeben, schildert Wittner. Auch wenn die jetzige Varta-Krise Verlust-Ängste auslösen würde und viele Einzelschicksale mit sich bringen könnte, der große Vorteil in der aktuellen Situation wäre die "unheimliche Nachfrage nach Fachkräften", sagt Wittner für den Fall, dass auch in Nördlingen weiter Stellen abgebaut werden. "Ganz viele Mittelständler suchen händeringend nach Mitarbeitern." Der OB geht im Schnitt von bis zu 20 bis 30 Fachkräften pro Unternehmen aus, die derzeit fehlen würden.

Varta muss weiter Sparkurs verfolgen

Die Umstrukturierungen sollen vor allem eines bezwecken: Varta muss runter von den hohen Kosten. Wie die WirtschaftsWoche am Dienstag berichtet, sollen im September allein Vartas Personalkosten rund 270 Millionen Euro betragen haben. Weiteren Angaben zufolge liege der Kassenbestand bei gerade mal 32 Millionen Euro, die Schulden im September 2022 bei 899 Millionen Euro. Mit der Kapitalerhöhung beschafft sich Varta weiter Geld. Insgesamt seien 2,22 Millionen neue Aktien zum Preis von 22,85 Euro je Aktie ausgegeben worden, teilte das im SDax notierte Unternehmen am Dienstagabend in Ellwangen mit. Der Bruttoemissionserlös liege bei rund 50,7 Millionen Euro. Angesichts der Verschuldung sendet ein anderer Satz in der jüngsten Konzern-Mitteilung jedoch mehr Hoffnung: "Insbesondere für den Bereich CoinPower befindet sich das Unternehmen in konkreten Verhandlungen mit Neukunden."