Nördlingen

Varta verlängert die Kurzarbeit am Standort Nördlingen

Plus Die Bänder in Nördlingen stehen weiter still. Keine Arbeit, kein volles Gehalt für die Beschäftigten. Außerdem gibt es einen neuen, durchaus bekannten Manager im Konzern.

Von Verena Mörzl

Die Geschäftsführung des schwäbischen Batterieherstellers Varta hat beschlossen, dass die Kurzarbeit am Standort in Nördlingen verlängert wird. Dies gilt einer Unternehmenssprecherin zufolge für die Beschäftigten des Bereichs Microproduction ab sofort. Damit fehlt seit gut einem halben Jahr die Arbeit in der neuen Fabrik. Davon abgesehen wirkt ein neuer Manager im Konzern, der für die Restrukturierung zuständig ist. Für ihn könnte sogar ein neuer Posten im Vorstand geschaffen werden. Die Investoren allerdings zeigen wenig Hoffnung: Die Varta-Aktie verzeichnet einen historischen Tiefstand.

Varta verlängert die Kurzarbeit in Nördlingen um drei Monate

Bei 14,05 Euro lag der niedrigste Wert am Donnerstag. Varta kämpft seit Monaten mit hohen Energiepreisen und Kunden, die ihre Absatzmengen reduzieren. Mitte Mai teilte der Sprecher des Vorstands, Dr. Markus Hackstein, mit: "2023 ist ein Jahr der Veränderungen für die Varta AG." Die verhaltene Kundennachfrage in der Mehrzahl der Segmente erfordert einen sehr strikten Sparkurs. Wir setzen derzeit die Maßnahmen unseres Restrukturierungsprogramms um. Das bedeutet leider auch schmerzhafte Einschnitte im Personalbereich." Wie berichtet, trennt sich der Batteriehersteller mit Sitz in Ellwangen weltweit von 800 Beschäftigten. Mehr als die Hälfte würde auf Austritte und Fluktuation entfallen. In diesem Jahr sollen in Deutschland rund 240 Stellen gestrichen werden. Die Details darüber sind nach wie vor unklar. Es steht nicht fest, aus welcher Niederlassung wie vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gekündigt wird, teilt Unternehmenssprecherin Nicola Maier am Donnerstag mit, sie sagt: "Die Gespräche seien vorangeschritten." Zum jetzigen Stand sei davon auszugehen, dass Informationen zum weiteren Stellenabbau an den deutschen Standorten bei der Hauptversammlung verkündet werden. Der Termin ist für den 11. Juli angesetzt.

