Nördlingen

04:00 Uhr

Varta: "Wir wollen nicht nur eine Fabrik bauen, sondern mehrere"

Plus Der Rieser Herbert Schein war bis Donnerstag rund 15 Jahre lang Vorstandsvorsitzender der Varta AG. Im Interview erklärt er, mit welchen Problemen der Batteriehersteller derzeit zu kämpfen hat.

Von Martina Bachmann

Herr Schein, Sie waren 15 Jahre lang Vorstandsvorsitzender der Varta AG; seit Donnerstag sind Sie nur noch Vorstandsmitglied, Ende des Jahres werden Sie ganz aus dem Gremium ausscheiden. Was bedeutet diese Entwicklung für Sie persönlich?



Herbert Schein: Ich bleibe ja der Varta erhalten – perspektivisch gerne als Mitglied des Aufsichtsrats, aber im ersten Schritt werde ich ein neues Varta-Unternehmen ins Leben rufen. Als ich das erste Mal Verantwortung für das Unternehmen übernommen habe, hatten wir einen Umsatz von rund 100 Millionen Euro. 2021 waren es 900 Millionen Euro. Wir waren in den vergangenen Jahren immer auf einem Innovations- und Wachstumsweg, und den werden wir weiterführen. Sie müssen sich das wie beim Bergsteigen vorstellen: Man sieht den Gipfel schon, aber jetzt zieht ein Wetter auf. So ist das bei Varta derzeit auch.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen