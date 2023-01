Nördlingen

Verkehr in der Altstadt: Das Ende für die "Stadtrunde" in Nördlingen?

Aus den Reihen des Handels kann man sich durchaus einen autofreien Samstag in der Nördlinger Innenstadt pro Monat vorstellen. Die Brechung des Altstadtrings, die bislang hinter den Kulissen diskutiert wird, eher nicht. Unser Archivbild zeigt den autofreien Altstadtflohmarkt.

Plus Hinter verschlossenen Türen wird derzeit über den Verkehr in Nördlingen beraten. Warum die Frage, durch welches Tor man in die Stadt fährt, künftig wichtig sein könnte.

Der Verkehr in der Altstadt von Nördlingen ist derzeit hinter den Kulissen ein viel diskutiertes Thema. Schon bei ihrer Klausur im November haben die Stadträtinnen und Stadträte über verschiedene Ideen beraten, im Lenkungskreis Verkehr wird hinter verschlossenen Türen ebenfalls über Ideen gebrütet. Manche sind nicht neu. Zum Beispiel der Vorschlag, dass die Auto- und Lastwagenfahrer künftig nicht mehr einmal im Kreis durch die Altstadt fahren können.

