Nördlingen

10:54 Uhr

Verkehrskontrolle in Nördlingen: Mann fährt betrunken Auto

In Nördlingen gerät ein Autofahrer in eine Verkehrskontrolle. Er war betrunken gefahren.

Ein Autofahrer gerät am Dienstag in Nördlingen in eine Kontrolle: Ein Alkoholtest bestätigt, dass er betrunken gefahren ist. Ihm droht eine Strafanzeige.

Am Inneren Ring in Nördlingen ist bei einem Autofahrer Alkoholgeruch wahrgenommen worden. Wie die Polizei berichtet, wurde bei dem 37-Jährigen ein freiwilliger Atemalkoholtest gemacht, der einen Wert von 1,7 Promille anzeigte. Die Weiterfährt wurde daraufhin unterbunden, ein Bluttest angeordnet und der Führerschein entzogen. Der Mann erhält eine Strafanzeige. (AZ) Für weitere Nachrichten zu Polizei-, Rettungs- und Feuerwehreinsätzen sowie zur Justiz in den Landkreisen Dillingen an der Donau und Donau-Ries abonnieren Sie unsere Facebook-Seite: Blaulicht Nordschwaben.

