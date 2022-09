Volles Programm am 25. und 26. September in Nördlingen

Am Wochenende vom 24. und 25. September gibt es in Nördlingen verschiedene Märkte und eine "Lange Nacht der Feuerwehr". Wann findet was statt?

Am Samstag, 24. September, und Sonntag, 25. September, stehen in Nördlingen etliche Termine im Programm-Kalender: Zum einen findet wie gewohnt am Samstag der Wochenmarkt von 8 bis 14 Uhr statt, zum anderen veranstaltet die Bildhauerei Wendt im zwölften Jahr in Folge den Kunst- und Kreativmarkt zwischen Rathaus und Stadtbibliothek. Am Samstag und Sonntag ist der Markt jeweils von 10 bis 18 Uhr geöffnet, der Eintritt ist frei.

Ausgestellt werden Arbeiten aus allen Bereichen des Kunsthandwerks: Objekte aus Metall, Grafiken und Bilder, Kosmetik, Schmuck und Bekleidung sind genauso zu finden wie Holzbildhauer- und Drechselarbeiten oder Leder-, Keramik- und Metallware. Außerdem gibt es Töpfern für Kinder und ein Illusions-Programm von "Magic Leinad".

"Lange Nacht der Feuerwehr" in Nördlingen am 24. September

An der bayernweiten "Langen Nacht der Feuerwehr" beteiligt sich auch die Feuerwehr Nördlingen, die ab 17 Uhr in den Spitalhof einlädt. Es werden Einblicke in die Arbeit der Feuerwehr gewährt und die neue Übungsebene für Atemschutzgeräte-Träger vorgestellt. Dort wird auch ein "Innenangriff" eines Löschtrupps in einen nachgebildeten Brandraum vorgeführt, mit Schauübungen und Vorführungen um 19.30, 20 und 21 Uhr. Auch die Fahrzeuge und Geräte der freiwilligen Feuerwehr werden ausgestellt. Das Rahmenprogramm bilden die musikalische Unterhaltung eines DJs und die Verköstigung durch den "Lieblingsgriechen" aus Oettingen. Weitere Informationen gibt es unter feuerwehr-noerdlingen.de.

Das Wochenende wird abgerundet von einem verkaufsoffenen Sonntag: Am 25. September haben die Nördlinger Geschäfte von 12.30 bis 17.30 Uhr geöffnet. Traditionell werden Einkaufsgutscheine im Gesamtwert von 500 Euro verlost. Die Teilnahmekarten dafür gibt es bei den Händlern, die Gewinnerinnen und Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. (AZ)