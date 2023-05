Nördlingen

14:57 Uhr

Von Alfa Romeo bis Maserati: Histo-Revival-Treffen auf dem Flugplatz

Organisator Jo Dornhofer an seiner Bertone beim dritten Histo-Revival-Treffen auf dem Flugplatz in Nördlingen.

Plus Ausgebucht waren die 60 Startplätze beim dritten Histo-Revival-Treffen in Nördlingen. Warum Organisator Jo Dornhofer so gerne nach Nördlingen kommt.

Historische Serien-, Sport- und Rennwagen haben auf dem Flugfeld in Nördlingen mit lautstarken Motorengeräuschen ihre Runden gedreht. Jo Dornhofer hatte zum dritten Histo-Revival-Treffen Fahrer und Fans historischer Tourenwagen eingeladen und freute sich über die große Akzeptanz. Trotz widriger Wetterverhältnisse – der Regen ließ erst am Nachmittag nach – waren alle 60 Startplätze ausgebucht.

„Fliegen verbindet“, lautet das Motto beim Rieser Flugsportverein Nördlingen und indirekt galt das auch für das Histo-Revival. Ein Treffen lauter Gleichgesinnter, die Spaß und Freude am Motorsport und an der Gemeinschaft haben, so umschrieb Stefan Kröppel aus Gunzenhausen seinen Antrieb, teilzunehmen. Der Polizeibeamte besitzt einen Alfa Romeo in auffälligem Blau. Er setzte sich mit Helm ans Steuer und brauste los. Namhafte und klangvolle Namen der Autobranche wie eben Alfa Romeo, Maserati oder Porsche, Ford, VW, Opel und NSU gingen auf den 1,6 Kilometer langen, asphaltierten Rundkurs am Flugplatz in Nördlingen.

