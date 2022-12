Von Menschenaffen und Urelefanten: Die neue Ausstellung im Rieskratermuseum

Plus Zurück in die Vorzeit versetzt werden Besucher der Ausstellung "Molassic Park", die im Rieskrater-Museum eröffnet wurde. Im Mittelpunkt steht ein Juwel namens Udo.

Gut gelaunt und zufrieden zeigte sich Prof. Dr. Stefan Hölzl, als er am Donnerstagabend im Rieskrater-Museum ein voll besetztes Auditorium zur Eröffnung der Sonderausstellung „Molassic Park“ begrüßte. Es handelt sich um eine Gemeinschaftsausstellung des Museums Mensch und Natur und des Botanischen Gartens München-Nymphenburg, des Biotopa-Naturkundemuseums Bayern, der Bayerischen Staatssammlung für Paläontologie und Geologie und der Eberhard-Karls-Universität Tübingen. Von Nymphenburg aus war sie über das Naturkundemuseum Bamberg (NKMB) und das Jura-Museum der Universität Eichstätt-Ingolstadt im Ries gelandet, wo bekanntlich mit dem Rieskrater-Museum eines der vier Regionalmuseen der Staatlichen Naturwissenschaftlichen Sammlungen Bayerns steht. Sie wird hier bis 5. November 2023 zu sehen sein.