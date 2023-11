Warum eine Promotion im Kreis Donau-Ries künftig einfacher wird

In Nördlingen und Donauwörth gibt es Außenstellen der Technischen Hochschule Augsburg. Zu ihren Schwerpunkten kann man promovieren.

Das Technologietransferzentrum Flexible Automation (TTZ) in Nördlingen ist die älteste Außenstelle der Technischen Hochschule Augsburg (THA). Seit dem ersten Förderbescheid im Oktober 2021 ist die Einrichtung kontinuierlich gewachsen. Mit Florian Kerber und Jürgen Lenz sind aktuell zwei Professoren dort tätig. "Das TTZ Nördlingen ist mittlerweile ein fester Bestandteil der Technischen Hochschule Augsburg", bekräftigt Professor Frank Danzinger bei der jüngsten Zusammenkunft der schwäbischen TTZ-Leiter. Er ist Präsidialbeauftragter für Technologie und Innovation an der THA und für die TTZ zuständig. Was gibt es Neues?

Mittlerweile sind aus dem einen TTZ vier geworden, aber nur im Landkreis Donau-Ries sind zwei Außenstellen vertreten. Die Nördlinger beschäftigen sich mit der Frage, wie Automatisierung in Unternehmen gelingt, die eine Vielfalt an Produkten haben, aber für ihre Kunden jeweils nur kleine Stückzahlen produzieren. Schwerpunkt der Donauwörther ist die Entwicklung digitaler Dienstleistungen und Geschäftsstrategien auf der Grundlage von Daten, die während der Produktion entstehen. Im neuen Zentrum in Landsberg am Lech stehen Autonome Systeme im Mittelpunkt, in Aichach das Digitale Planen und Fertigen im Bauwesen.

Hochschulen für Angewandte Wissenschaften haben Promotionsrecht

Die Hochschulen für Angewandte Wissenschaften, also die früheren Fachhochschulen, haben im Oktober dieses Jahres das Promotionsrecht bekommen. Für den Außenstehenden vielleicht nicht so wichtig, für die wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aber eine deutliche Vereinfachung des Verfahrens. Denn künftig brauchen sie zum Promovieren keinen Professor einer Universität mehr, der sie betreut.

Kann man jetzt also in Nördlingen promovieren? "Das kann man doch schon immer", sagt Prof. Dr. Florian Kerber, Leiter des TTZ. "Wir haben aktuell drei Promovierende, die schon weit fortgeschritten sind. Für sie wird sich nichts ändern. Es hätte auch für sie keinen Vorteil, nach dem neuen Recht zu promovieren. Denn noch gibt es keine abschließenden Vorschriften, wie das Verfahren an der TH Augsburg durchgeführt wird."

Übergangszeit für neue Doktorandinnen

Für neue Doktorandinnen und Doktoranden wird es allerdings eine gewisse Übergangszeit geben. Denn die Nördlinger Professoren haben bisher kein direktes Promotionsrecht. Das liegt an der Art und Weise, wie es vergeben wird: nicht an einen einzelnen Professor, sondern fachlich begrenzt an ein Promotionszentrum. Die THA hat bisher nur für den Bereich "Digitale Technologien und ihre Anwendung" Promotionsrecht erhalten. Kerber und Lenz sind aus inhaltlichen Gründen kein Mitglied.

Die Vizepräsidentin für Forschung und Nachhaltigkeit, Dr. Nadine Warkotsch, teilt auf Anfrage mit, dass die THA die Beantragung weiterer Promotionszentren plant, "bei denen auch die Professoren des TTZ Nördlingen Berücksichtigung finden". Gute Zukunftsaussichten also für den Standort Nördlingen.