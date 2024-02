Was die Landeskirchliche Gemeinschaft ausmacht

Plus Gemeinschaftspastor Günter Guthmann stellt die Gemeinschaft anlässlich der Aktion „Back to church“ vor.

Was ist das Besondere an der Landeskirchlichen Gemeinschaft?

Organisatorisch sind wir als Gemeinde eine „Mischung“ zwischen Evangelischer Landeskirche und Freikirche. Wir sind eigenständig in Bezug auf Finanzierung und Anstellung der Pastoren, doch wir kooperieren mit dem Dekanat, wenn es um Taufen geht. 2021 haben wir unser neues Gemeindezentrum bezogen, das durchgehend barrierefrei und behindertenfreundlich ist und über viele Parkplätze verfügt. Sowohl sämtliche Gebäudekosten als auch Personalkosten werden durch Spenden finanziert.