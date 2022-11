Weg frei für das neue Hallenbad im Rieser Sportpark in Nördlingen

Plus Die SPD sieht die Sauna als Angebot für diejenigen, die sich eine eigene daheim nicht leisten können. PWG-Vorsitzender Beyschlag meint: "Wir stehen bei den Bürgern im Wort."

Formal gesehen steht dem Bau des neuen Nördlinger Hallenbads mit dem Saunabereich nun nichts mehr im Weg. Mit 17:11 Stimmen verabschiedete der Nördlinger Stadtrat am Donnerstagabend den Nachtragshaushalt. Der Haushalt 2022 und der Finanzplan für die Jahre 2023 bis 2025 der Stadt Nördlingen mussten wegen der um 8,2 Millionen Euro gestiegenen Kosten noch einmal angepasst werden. Zwei Stadträte sind der Meinung, den Neubau gänzlich zu verschieben.