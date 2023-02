Nördlingen

Wie die Römer ihre Bauwerke sahen: Eine Schlägerei in einer Wandmalerei

Die Archäologin Dr. Viktoria Färber hielt in der Volkshochschule einen interessanten Vortrag über „Architektur im Bild, oder: Wie die Römer ihre Bauwerke sahen“.

Plus Die Archäologin Dr. Viktoria Färber erklärt in Nördlingen, wie die Römer ihre Bauwerke auf Münzen oder Wandmalereien darstellten. Die besonderen Details waren dabei wichtig.

Von Friedrich Wörlen

Man könnte es ein Nischenthema nennen, was sich die junge, aus Österreich ins Ries „eingewanderte“ Archäologin Dr. Viktoria Färber zum Gegenstand ihrer Forschungen für die Dissertation an der Ludwig-Maximilians-Universität München auserkoren hat: „Architektur im Bild, oder: Wie die Römer ihre Bauwerke sahen...“ Ein gut besetzter Kursraum der Volkshochschule zeigte aber: Es gibt dafür Interessenten in Nördlingen und Umgebung.

