Nördlingen

vor 32 Min.

Wird die Wirtschaftsschule in Nördlingen saniert?

Der Landkreis Donau-Ries will in den kommenden Jahren das Gebäude der Wirtschaftsschule in Nördlingen grundlegend sanieren.

Plus Geht es nach den Verantwortlichen im Landratsamt, wird die Bildungseinrichtung im Grundriss verändert. Mancher Kreisrat ist gegen das Projekt.

Von Bernd Schied Artikel anhören Shape

Der Landkreis Donau-Ries will die Wirtschaftsschule in Nördlingen sanieren. Das Gebäude in der Kerschensteinerstraße ist mittlerweile in die Jahre gekommen, was sich insbesondere an der Fassade deutlich erkennen lässt. Der Bau soll nach Angaben des Fachbereichsleiters Hochbau am Landratsamt, Joachim Aurnhammer, eine Komplettsanierung erfahren und im Grundriss so verändert werden, dass er den Anforderungen eines neuen pädagogischen Konzeptes entspricht, das derzeit fortgeschrieben werde.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen