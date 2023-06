Wohin gehen die Rieser am liebsten zum Schwimmen?

Badesee, Freibad oder vielleicht auch nur ein Kneippbecken? An diese Orte zieht es die Rieser im Sommer.

Die Tage sind lang und der Sommer scheint bereits im Ries angekommen zu sein. Was läge da näher, als im Freibad oder an einem See die Sonne zu genießen und sich hinterher abzukühlen? Doch wohin gehen die Rieser, wenn ihnen nach Baden ist? Zieht es sie eher ins Freibad oder an einen See? Wir haben einige Passantinnen und Passanten in der Nördlinger Innenstadt nach ihren liebsten Badeorten befragt.

Susanne Straub, 39, Nördlingen Foto: Alicia Geiger

„Meistens gehe ich, wenn es wärmer wird, ins Nördlinger Freibad oder auch mal in das in Gunzenhausen zum Schwimmen. Ebenfalls fahre ich, wenn ich an einen See zum Baden möchte, gerne zum Brombachsee oder auch mal gerne zum Altmühlsee.“ Susanne Straub, 39, Nördlingen

Julia Mühlbacher, 34, Reimlingen Foto: Alicia Geiger

„Natürlich gehe auch ich im Sommer gerne zum Baden. Am häufigsten gehe ich zum Schmähinger Weiher oder zu einem von diesen Baggerseen. Der Goßheimer Weiher ist tatsächlich auch sehr schön, um dort schwimmen zu gehen.“ Julia Mühlbacher, 34, Reimlingen

Sylvia Pisco, 49, Baldingen Foto: Alicia Geiger

„Dieses Jahr war ich bisher nur im Nördlinger Freibad. Wenn ich die Zeit finde, gehe ich auch gerne mal an einen See, aber das habe ich in diesem Jahr leider noch nicht geschafft, aber bestimmt machen wir das noch im Laufe des Sommers.“ Sylvia Pisco, 49, Baldingen

Rolf Holzner, 49, Nördlingen Foto: Alicia Geiger

„Ich gehe gerne ins Freibad. Dann gibt es natürlich auch noch den Schmähinger Weiher oder den Niederaltheimer Weiher. Wenn ich ein bisschen weiter wegfahren möchte, gehe ich auch gerne mal an den Riedlinger See zum Schwimmen.“ Rolf Holzner, 49, Nördlingen