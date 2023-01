Wo kein Schnee, da auch kein Skisport? Das sagen Rieser Skifans

Plus Nach zwei Jahren Corona-Pause freuten sich viele Skifahrer wieder auf die neue Wintersaison. Doch jetzt fehlt der Schnee. Wo die Rieser dennoch fahren.

Die legendäre Kandahar-Abfahrt in Garmisch-Partenkirchen wird dieses Jahr ausfallen. Als Grund nennt der internationale Ski Verband (FIS) die aktuellen Schneeverhältnisse und die fürs Skifahren ungünstige Wettervorhersage. Beides, so würde man meinen, Probleme, die dann auch viele andere Ski-Orte mit Garmisch-Partenkirchen gemeinsam haben. Doch fällt die Skisaison für die Rieser Skifans wirklich nach zwei Jahren Pandemie ins Wasser?