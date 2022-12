Nördlingen

vor 32 Min.

Wohl dem, der genug Holz hatte: vom Frieren in früheren Zeiten

Plus Gerade die armen Rieserinnen und Rieser fürchteten sich früher zurecht vor kalten Wintern. In einem Eiswinter holten sie sogar das Vieh in die Wohnstube.

Von Dr. Johannes Moosdiele-Hitzler Artikel anhören Shape

In seinem 1764 erschienenen Buch „Historisch-physikalischer Winterzeitvertreib“ sinniert Johann Theophil Hoeffel (1704-1781), Leibarzt des Herzogs von Zweibrücken, über die Vorzüge der Kälte: „Denn mit dieser können wir viel ehender eine Veränderung vornehmen als mit der Wärme. In der Stube sind wir Meister und Herr über den Ofen. Ja, warum sollten wir der Kälte so sehr fliehen? Da sie uns rasch und munter macht. Mancher siehet einer Leiche gleich. Gehet er in die kalte Luft, so wird sein Gesicht und insbesondere seine Nase mit einer angenehmen rothen Farbe bemalet. Die Kälte erwecket eine Munterkeit in den Gliedern und ist ein gutes Mittel für das verschriene Laster der Faulheit. Die Kälte hat noch unendlich viele Nutzen. Es kommt nur darauf an, wie man die Sach sich vorstellt.“

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen