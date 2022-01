Nördlingen

Wünschewagen erfüllt Traum: Ein letztes Mal Nördlingen und das Ries sehen

Plus Der Arbeiter-Samariter-Bund erfüllt schwerkranken Menschen ihre letzten Wünsche. Ein Patient aus dem Krankenhaus Nördlingen wollte seine Heimat noch einmal sehen.

Manchmal muss man nicht weit weg fahren: 50 Fahrten hat der Wünschewagen des Arbeiter-Samariter-Bunds (ASB) im vergangenen Jahr gemacht und die Wünsche von schwerkranken Menschen im Bereich Allgäu/Schwaben erfüllt. Am 5. Januar fuhr der Bus bei einer Wunschfahrt nach Nördlingen. Dort erfüllte das ASB-Team einem Nördlinger seinen letzten Wunsch. Er wollte noch einmal durch seine Heimatstadt fahren, um sich zu verabschieden. Auf seiner Liste standen 20 Punkte, Orte, Sehenswürdigkeiten im Ries. Eine kurze Auszeit von der Palliativstation im Krankenhaus in Nördlingen, bevor er in das Hospiz nach Augsburg geht.

