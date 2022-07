Zulassung für Glyphosat läuft aus: Was geschieht, wenn Landwirte nicht spritzen?

Plus Philipp Schuhmair ist beim Amt für Ernährung und Landwirtschaft Wertingen-Nördlingen zuständig für Pflanzenschutzmittel. Warum deren Einsatz zu einem Zielkonflikt führen kann.

Herr Schuhmair, im Ries hat ein Prozess kürzlich für viel Interesse gesorgt. Die Tochter eines Landwirtes stand vor Gericht. Ihr wurde vorgeworfen, Glyphosat zu nahe an einer Wohnbebauung auf einem Feld ausgebracht zu haben. Wie lange ist der Wirkstoff überhaupt noch zugelassen?



Philipp Schuhmair: Die Zulassung für Glyphosat läuft zum Ende dieses Jahres aus. Aktuell darf es noch ausgebracht werden. Grundsätzlich muss mit jedem Pflanzenschutzmittel ein Mindestabstand von zwei Metern zur Wohnbebauung eingehalten werden. Bei Wein- oder Obstanbau sind es sogar fünf Meter. Zusätzlich gelten für viele Mittel noch weitere Auflagen bei der Anwendung.