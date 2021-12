Zwei Corona-Protestzüge durch Nördlingen locken rund 800 Menschen an

Plus Um gegen die Corona-Impfung und politische Maßnahmen zu demonstrieren, ziehen hunderte Menschen durch Nördlingen. Die Polizei ist mit rund 70 Einsatzkräften präsent.

Ein Spaziergang war angekündigt, zwei Protestzüge wurden letztlich von der Polizei begleitet – angemeldet war keiner. Rund 800 Menschen zogen am Freitag mit Kerzen und Maßbändern durch Nördlingens Altstadt, sangen "Ihr Kinderlein kommet" oder um 20.30 Uhr die deutsche Nationalhymne. Die Polizei war mit rund 70 Einsatzkräften präsent und fällte gegenüber unserer Redaktion ein erstes Resümee.