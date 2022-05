Zwei Stühle in der Altstadt gestohlen

Ein Unbekannter nimmt die beiden Stühle eines Eiscafés einfach mit. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Ein bislang unbekannter Täter hat in der Nacht von Sonntag auf Montag zwei Stühle gestohlen, die im Außenbereich eines Eiscafés in der Eisengasse in Nördlingen abgestellt waren.

Der Diebstahlsschaden wird laut Polizeibericht auf 100 Euro beziffert. Die Beamten der Polizeiinspektion Nördlingen bitten um Hinweise, Telefonnummer 09081/29560. (AZ)