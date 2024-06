13-Jähriger muss nach Faustschlägen ins Krankenhaus

Weil ein 13-Jähriger in der Vergangenheit schlecht über die Familie eines 16-Jährigen gesprochen haben soll, schlug der 16-Jährige mit mehreren Faustschlägen auf den 13-Jährigen ein.

In der Nördlinger Straße in Oettingen ist es am Freitagabend gegen 18 Uhr zu einer tätlichen Auseinandersetzungen zwischen einem 13-Jährigen und einem 16 Jahre alten Jugendlichen gekommen.

Nach Polizeiangaben schlug der 16-Jährige mit mehreren Faustschlägen auf den 13-Jährigen ein.

Der Täter soll der Meinung gewesen sein, dass der 13-Jährige zurückliegend schlecht über seine Familie gesprochen haben soll.

Der 13-Jährige musste wegen einer Platzwunde im Gesicht versorgt werden. (AZ)