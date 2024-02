71-Jährige nimmt Frau in Oettingen die Vorfahrt

Bei einer Vorfahrtsverletzung in Oettingen stoßen zwei Autos zusammen. Der Schaden liegt bei 4000 Euro.

Ein Verkehrsunfall hat sich am Sonntag, 11. Februar, gegen 13 Uhr in der Munninger Straße in Oettingen ereignet. Als eine 71-jährige Frau mit ihrem Pkw vom Lindenweg nach rechts in die Munninger Straße einbiegen wollte, übersah sie laut Polizeiangaben eine von links kommende, vorfahrtsberechtigte 40-jährige Frau mit ihrem Auto. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Hierbei entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 4000 Euro. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt, so die Polizei. (AZ)