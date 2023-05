Oettingen

Zeitreise: Als es in Oettingen noch ein Schülerwohnheim gab

Foto Fischer machte diese Aufnahme vom Johannespensionat Oettingen in der Mühlstraße am 30. Mai 1951. Unser Exemplar stammt aus der Ansichtskartensammlung von Werner Jaumann.

Plus Der Johannespensionatsverein wurde im Jahr 1880 gegründet. Den Nazis war die christlich geprägte Einrichtung ein Dorn im Auge. Eine neue Folge unserer Serie.

Von Herbert Dettweiler

In Oettingen wurde am 3. Oktober 1875 von Carl Rheingraf Prinz zu Salm-Horstmar das heute noch als solches bekannte Johannespensionat für Schüler der Lateinschule gestiftet. Ein Jahr später zog dieses Heim für "evangelische Knaben von einem kleineren, danebenliegenden Anwesen um in die Mühlstraße 5“ mit Gartenanlage und wurde bis ins Jahr 1985 dort als Internat betrieben.

Zur Unterstützung schlossen sich fünf Jahre später, am 18. Oktober 1880, zahlreiche Eltern, Lehrkräfte, Pfarrer und andere Honoratioren der Residenzstadt zum Johannespensionatsverein zusammen, der als Rechtsträger die Leitung des Schülerheims (Pensionat, kurz: Pens) übernahm. Erster Vorsitzender war damals Subrektor Bühler, Schriftführer Studienlehrer Adam und Kassier Pfarrer Meyer. Weitere sechs Mitglieder vervollständigten den Vorstand, der anfangs unter dem Protektorat des Fürsten Oettingen-Spielberg stand.

