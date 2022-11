Oettingen

Architekt der Krone in Oettingen: "Wir kämpfen jeden Tag"

Plus Oettingens XXL-Baustelle verlange den Beteiligten einiges ab, sagt der Bürgermeister. Mit drei Problemen haben die Verantwortlichen der Hotelsanierung zu kämpfen.

Von Verena Mörzl

Oben, im Dachstuhl der alten Krone, sind die Zimmerleute am Werk. Auch unten wird kräftig gearbeitet, bald schon ist die nördliche Baugrube fertiggestellt, auf die dann die erste Bodenplatte gesetzt werden soll. Wenn alles fertig ist, wird dort einmal das Technikgebäude für das neue Oettinger Hotel stehen, das von der Firma Taglieber gebaut wird. Das schildert Architekt Hans-Heinrich Häffner in seinem aktuellen Sachstandsbericht im Oettinger Stadtrat. Die größten Herausforderungen in der Planung seien derzeit der Anschluss des Neubaus an Krone und Kronensaal. Es gebe viel im Detail zu überprüfen, unter anderem haben sich die Höhen der Krone verändert, weil der Dachstuhl aufgerichtet worden war. Über drei brisante Probleme spricht Häffner im Einzelnen. Er sagt zudem: "Wir kämpfen jeden Tag."

