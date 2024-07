Oettingen unterstützt Fusion der Sparkassen Donauwörth und Dillingen-Nördlingen

Der Oettinger Stadtrat hat der Fusion der Sparkassen Donauwörth und Dillingen-Nördlingen zu einer großen Sparkasse Nordschwaben zugestimmt.

Bürgermeister Thomas Heydecker (SPD) erläuterte, was die Fusion für Oettingen bedeutet. Demnach sollen Schaltergeschäft und Beratung in Oettingen beibehalten werden. Für die Stadt sei es wichtig, dass man dauerhaft im Verwaltungsrat vertreten sei und ein stellvertretender Verwaltungsratsvorsitz beim Oettinger Bürgermeister per Amt liege.

In den kommenden Jahren werde sich der Zweckverband leicht reduzieren. Aktuell stelle Oettingen drei Zweckverbandsräte, in Zukunft werde es nur noch einer sein. Bernhard Raab (SLO) bewertet die Fusion als „absolut richtig und wichtig für die Zukunft“; das Verhandlungsergebnis sei gut bis sehr gut für die Stadt Oettingen, weshalb man vollumfänglich zustimmen könne. Laut Bürgermeister Thomas Heydecker sei es wichtig, dass man eine starke Bank vor Ort habe.