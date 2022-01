Café Ratsch in Oettingen: Eröffnung verschiebt sich

Plus Das Café Ratsch in Oettingen verbindet Tradition und Weltoffenheit und soll ein Ort der Begegnung sein. Auf der Speisekarte steht zum Beispiel Schakschuka.

Ein neues Café öffnet am Rande der Oettinger Altstadt seine Türen: das Café Ratsch. Eine Besonderheit ist bereits der Ort, direkt am Königstor, denn zum Haus gehört auch ein Stück des alten Wehrgangs. Ursprünglich wollte das Café im Oktober erföffnen. Nun verschiebt sich der Start.