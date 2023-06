Das Olympische Feuer wird im Juni durch Oettingen getragen

Bürgermeister Heydecker erhält Paket mit besonderem Inhalt. Im Rahmen der Special Olympics gibt es nicht nur einen Fackellauf, sondern ein umfassendes Programm.

Was für eine Überraschung im Oettinger Rathaus: In einem gut gepolsterten Paket erhielt Bürgermeister Thomas Heydecker eine silberne Fackel. Mit dieser Fackel wird am Dienstag, 13. Juni, um 10 Uhr auf dem Oettinger Marktplatz das olympische Feuer zu den Special Olympics entzündet und von Fackelträgern aus den umliegenden Schulen und Oettinger Vereinen durch Oettingen getragen.

Olympisches Feuer wird durch Oettingen getragen

Bekanntlich hat sich Oettingen für die Special Olympics World Games als Host-Town, also als Gastgeberstadt, beworben und den Zuschlag erhalten. Die Special Olympics World Games finden vom 17. bis 25. Juni in Berlin statt und sind die weltweit größte inklusive Sportveranstaltung.

Angestoßen hat die Bewerbung als Host-Town das Sport Team „Poggen" von Diakoneo, das seit vielen Jahren aktiv und sehr erfolgreich an nationalen und sogar internationalen Wettkämpfen von Special Olympics teilgenommen hat und die Organisation des Host-Town-Programms maßgeblich begleitet hat. Vom 12. bis 15. Juni wird eine Delegation der Sportarten Boccia und Leichtathletik aus Kambodscha in Oettingen zu Gast sein und dort Land und Leute kennenlernen.

Was ist in Oettingen im Rahmen von Host-Town geplant?

Oettingen stellte ein buntes Programm für die ganze Bevölkerung zusammen. Viele Vereine und Institutionen sind daran beteiligt, wie die Stadt weiter ausführt. So wurde der Spiel-, Sport- und Gesundheitstag ins Leben gerufen. Dieser wurde zum ersten Mal im April veranstaltet und soll sich jetzt alle zwei Jahre wiederholen.

Auf der Freibadinsel wurde außerdem eine Boccia-Bahn gebaut. Auf diesem Spielfeld trainieren nicht nur die "Poggen". Die Bahn darf von der gesamten Bevölkerung zum Boccia-Spielen genutzt werden. Der Bau der Boccia-Bahn konnte maßgeblich durch Sponsorengelder finanziert werden.

In Kooperation mit der VHS wurde ein eigenes „Host-Town-Programm“ zusammengestellt, das neben einem Bildervortrag zu Kambodscha auch einen asiatischen Kochkurs und einen Kurs „Einführung in den Buddhismus“ anbietet. Über das Sommerprogramm können Kinder, Jugendliche und Erwachsene Boccia-Kurse buchen und die Faszination dieses Spiels kennenlernen.

Großer Fackellauf am Dienstag, 13. Juni, in Oettingen

Zwei besondere Ereignisse finden im Juni statt: In Vorbereitung auf die Weltspiele wird das olympische Feuer auch nach Oettingen kommen. Am Dienstag, 13. Juni, um 10 Uhr, richtet die Stadt Oettingen einen großen Fackellauf in der Oettinger Innenstadt aus. Die Bevölkerung ist zu diesem Event als Läufer und Läuferin sowie Zuschauer und Zuschauerin eingeladen. Am letzten Abend des Besuchs aus Kambodscha, am Mittwoch, 15. Juni, findet ab 19 Uhr ein Konzert mit der Band Jumping-Jack auf dem Pausenhof der Grund- und Mittelschule Oettingen statt.

Fünf Mitglieder des Poggen-Teams hatten die Chance auf einen Startplatz bei den Weltspielen. Aufgrund des großen Drucks, die solche internationalen Spiele mit sich bringen, haben sie jedoch nach Angaben der Stadt auf einen Start verzichtet. Allerdings wird ab 17. Juni eine bunt gemischte Reisegruppe aus Oettingen in Berlin sein, um die internationalen Athletinnen und Athleten anzufeuern. (AZ)