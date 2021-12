Oettingen

Die Telekom lässt die letzten öffentlichen Telefone in Oettingen abbauen

Plus In Deutschland wurde die letzte Telefonzelle 2019 abgebaut, öffentliche Telefone aber gibt es noch. In Oettingen jedoch sollen sie abgebaut werden.

Von Verena Mörzl

2019 wurden die gelben Telefonzellen Geschichte, als am südwestlichen Ufer des bayerischen Königssees, auf der Halbinsel Bartholomä, die letzte abgebaut worden ist. Mit einer Fähre trat sie den Weg nach Schönau an, von wo aus sie dann laut Telekom entsorgt wurde. Auch wenn die gelben Häuschen damit verschwunden waren, so gab es dennoch öffentliche Säulen, an denen man telefonieren konnte, in Oettingen beispielsweise in den Straßen Am Schloßbuck und Hofgasse. Nun ist aber auch deren Ende gekommen.

