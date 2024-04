Polizei nimmt Einbrecher in Oettingen fest

Eine Streife der Polizei stellt zwei mutmaßliche Einbrecher in Oettingen. Möglich wurde dies durch einen Zeugen, der die beiden verfolgte.

Ein Zeuge hat am Montag gegen 23 Uhr zwei Personen beobachtet, die sich an der Eingangstür zu einem Fast-Food-Restaurant Am Sauereck in Oettingen mit einem Brecheisen zu schaffen machten. Der Zeuge reagierte laut Polizeibericht besonnen und wählte sofort den Polizei-Notruf. Nachdem die beiden Personen in einen Pkw stiegen und davonfuhren, nahm der Zeuge, unter Beibehaltung des Kontaktes zur Polizei, unauffällig die Verfolgung auf.

Aufgrund der getroffenen Fahndungsmaßnahmen bezüglich der vergangenen Einbrüche in Oettingen, stellte eine Streifenbesatzung der Polizei Nördlingen den Pkw mit den beiden mutmaßlichen Tätern unmittelbar nach dem abgesetzten Notruf. Dank des beherzten und engagierten Verhaltens des Zeugen konnte die Polizei einen 33-Jährigen und dessen 31-jährige Komplizin festnehmen. Im Pkw des Duos fand die Polizei nach eigenen Angaben Einbruchwerkzeug und das Schloss des Fast-Food-Restaurants.

Unklar, ob Festgenommene für weitere Oettinger Einbrüche verantwortlich ist

Bei dem 33-Jährigen nahmen die Beamten zudem Alkoholgeruch wahr. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,3 Promille, sodass eine Blutentnahme angeordnet wurde. Die beiden Personen wurden festgenommen. Außerdem wurden deren Wohnungen durchsucht und der Pkw sichergestellt. Ob die Festgenommenen für die kürzlich begangenen Einbrüche in Oettingen verantwortlich sind, werde derzeit geprüft, so die Polizei. An dem Fast-Food-Restaurant entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro.

