Oettingen

19:00 Uhr

Eine neue Ausstellung in Oettingen zeigt die Geschichte des Films

Plus Die Sonderausstellung "Kino, der Bilder Zauberbann" im Oettinger Heimatmuseum zeigt Besucherinnen und Besuchern die Anfänge des Films – auch in Oettingen selbst.

Von Peter Urban

Eine neue Sonderausstellung im Oettinger Heimatmuseum zeigt die Geschichte des Lichtspieltheaters aus zwei Perspektiven: Einmal aus der Sicht des großen Ganzen, Anfang des 19. Jahrhunderts, als nach ersten regelmäßigen Filmvorführungen in den Städten nach und nach die Kinopaläste entstanden. Aber auch mit Blick auf Oettingen im Speziellen, wo ein Mann namens Wilhelm Plank bereits 1919 ein Kino am Marktplatz eröffnete. Die Ausstellung erzählt die Geschichte des bewegten Bildes vom Panorama zum Guckkasten, von der Laterna Magica zum Kinematografen, vom Wanderkino zum Lichtspieltheater.

Ab 1900 fanden auch in Oettingen erste kinematografische Vorführungen von Wanderkinos statt. Damit begann die lange Kinogeschichte der Stadt, die vom Lichtspieltheater im Plank'schen Haus über die Tor-Lichtspiele am Zwinger bis zum legendären Zentral-Theater in der Goldenen Gans reicht und von der sich bis heute leider nur noch das Open-Air-Kino erhalten hat.

