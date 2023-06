Oettingen

Feuerwehr löscht brennenden Dachstuhl in Oettingen

In Oettingen bricht am Montag ein Feuer in einem Haus aus. Einsatzkräfte löschen den Brand. Die Feuerwehr leitet auch den Verkehr um.

In einem Haus in Oettingen ist am Montagnachmittag ein Feuer ausgebrochen. Der Dachstuhl wurde dabei schwer in Mitleidenschaft gezogen. Auf Nachfrage gab die Kripo Dillingen an, dass als Brandursache ein technischer Defekt wahrscheinlich ist. Auf dem Dach befand sich eine PV-Anlage. Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, können die dpa-digital services GmbH und die Bitmovin GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Der Dachstuhl eines Wohnhauses in Oettingen hat am Montag gebrannt. Mehrere Feuerwehren waren im Einsatz, verletzt wurde niemand. Video: Gross Film & TV Produktionen Die Feuerwehr war mit vielen Einsatzkräften aus der Region vor Ort, bekämpfte den Brand und leitete den Verkehr um. Verletzt wurde nach aktuellem Erkenntnisstand niemand. Der Schaden könne laut Polizei in die Hunderttausende gehen. (AZ) 9 Bilder Dachstuhl brennt und führt zu großem Feuerwehreinsatz in Oettingen Foto: Dieter Mack

