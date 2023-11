Fotografen zeigen ihre Bilder in Oettingen

Die diesjährige Ausstellung der Film- und Fotofreunde Oettingen ist eröffnet. Zehn Fotografen präsentieren Bilder aus unterschiedlichen Genres.

Die diesjährige Ausstellung der Film- und Fotofreunde Oettingen ist am Freitag vom Vereinsvorsitzenden Thomas Scheid und Bürgermeister Thomas Heydecker eröffnet worden. Schneid stellte den anwesenden Gästen aus den benachbarten Fotoclubs die zehn Fotografen, die sich an der Ausstellung mit ca. 60 Bildern beteiligt haben, vor.

Er betonte, dass man bewusst auf eine Beschränkung auf ein Thema und ein bestimmtes Format verzichtet habe, um jedem Fotografen die Möglichkeit zu geben, sein Genre auf die für ihn beste Weise zu präsentieren. Er bedankte sich bei der Familie Fall für die Überlassung der Räumlichkeiten, bei der Werbegemeinschaft und der Tourist Information für die Einbeziehung der Ausstellung in ihre Werbeaktionen.

Heydecker zeigte sich in seiner Ansprache begeistert von dem hohen Niveau der Arbeiten. Man merke, wenn sich ein Fotograf Gedanken um Licht, Perspektive und Motiv mache, das hebe ein Bild aus der Masse der Millionen von Handy Aufnahmen, die täglich weltweit gemacht werden, heraus. Er bedankte sich für die gemeinsamen Projekte, die der Fotoclub bisher mit der Stadt Oettingen und dem Heimatmuseum durchgeführt habe und freue sich auf zukünftige. Ebenso sagte er die Unterstützung der Stadt für die anstehenden Aufgaben des Fotoclubs zu.

Am vergangenen Wochenende konnten bereits 250 Besucher begrüßt werden. Am kommenden Wochenende besteht noch die Möglichkeit, die Ausstellung in der Schloßstraße 48 bei freiem Eintritt zu besichtigen (Samstag, 14 bis 18 Uhr; Sonntag, 11 bis 18 Uhr). Der Besuch kann auch mit einem Bummel über den märchenhaften Oettinger Weihnachtsmarkt verbunden werden. (AZ)