Heimatmuseum Oettingen: Zirkus, Panoptikum, Ringelspiel

„Junger Mann zum Mitreisen gesucht“ heißt die neue Schau im Museum. Zu sehen ist die Geschichte und sind Geschichten über das "fahrende Volk".

Passend zu den laufenden Vorbereitungen zum Historischen Markt präsentiert das Oettinger Heimatmuseum seine neue Sonderausstellung „Junger Mann zum Mitreisen gesucht“, die sich um das „fahrende Volk“ dreht. Das ist schon seit Jahrhunderten zu den Jahrmärkten gezogen. Was unter dem beschönigenden Titel „Zirkus, Panoptikum, Ringelspiel“ alles geboten ist? Bänkelsänger, Quacksalber, Zauberkünstler, Kesselflicker und Scherenschleifer. Zahnreißer, Seiltänzer und Kunstreiter. Fernhändler, Wandermenagerien und Karussellbetreiber hatten Dienstleistungen im Gepäck, die von der bürgerlichen Gesellschaft gerne angenommen wurde, deren Protagonisten aber immer auch als Außerständisch betrachtet wurden.

Die Fahrenden wurden gerne verallgemeinernd als „Gauner“ beziehungsweise „Jauner“ bezeichnet. Dabei haben sie neben den Attraktionen in Zeiten ohne Radio, Fernsehen und Internet Neuigkeiten und Nachrichten aus aller Welt in die Stadt und aufs Land gebracht - und haben so die Weltkenntnis ihrer Besucher erweitert. Die Ausstellung beleuchtet die lange Geschichte des so genannten „fahrenden Volkes“, die untrennbar mit der Geschichte der Jahrmärkte und Kirchweih verbunden ist.

Viele Berufe haben dort ihren Ursprung, neueste technische Errungenschaften oder neudeutsch: „Trends“ aller Zeiten wurden meist auf Jahrmärkten vorgestellt. Und es wurden weit mehr Menschen unterhalten, begeistert und eingebunden als „Männer zum Mitreisen“. Eröffnet wird die Schau am Sonntag, 5. Mai, um 14 Uhr. Die Öffnungszeiten sind Mittwoch bis Sonntag von 14 bis 17 Uhr, sowie an Feiertagen nach Vereinbarung. Alle weiteren Infos über die zahlreichen Begleitveranstaltungen unter www.heimatmuseum-oettingen.de