Oettingen

vor 18 Min.

Bürgermeister Heydecker im Interview: "Größte Bürde sind nicht die Schulden"

Plus Seit Amtsantritt im Krisenmodus: Nach drei Jahren zieht Bürgermeister Thomas Heydecker Bilanz. Ein Gespräch über die Wucht des Amtes und Oettingens Schuldenlage.

Von Verena Mörzl

Zeit, um Bilanz zu ziehen: Sie sind jetzt seit gut drei Jahren im Amt. Wie sieht ihre persönliche Rückblende aus? Gerade der Start mit der Pandemie war alles andere als gewöhnlich.



Thomas Heydecker: Die „Wucht“ des Amtes hat mich am Anfang schon beeindruckt, aber ich habe sehr gut darin Fuß gefasst. Auf der einen Seite war es hilfreich, wegen Corona nicht so viele Veranstaltungen und Abendtermine zu haben, weil ich mich sehr schnell fachlich in Themen einarbeiten konnte. Auf der anderen Seite war es schade, dass wenig Kontakt zur Bürgerschaft möglich war. Außerdem sind die Feste ja auch die schönen Seiten des Amtes. Wir waren viel mit operativem Krisenmanagement beschäftigt.

Das sind die weniger schönen Seiten des Amtes.



Thomas Heydecker: 2022 hatten wir die Hoffnung, dass wir die Krisen hinter uns lassen können. Aber mit dem russischen Angriffskrieg hatten wir gleich die nächsten Brandherde: Energiekrise, Inflation, die große Zahl an Geflüchteten. Gerade die Taktung an Krisen war herausfordernd. Mit den vielen Ereignissen sind Punkte, wie die Bombendrohung in Oettingen 2021, schon wieder fast vergessen. Plötzlich hatte ich diesen Alarm wegen des verdächtigen Päckchens am Brauhaus auf dem Handy. Auf so etwas kann man sich nicht vorbereiten. Oder der große Hype um Sonderimpfaktionen, die Diskussion um Luftreiniger in den Schulen, usw. Es war eine riesige Bandbreite beim Krisenmanagement zu bewältigen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen