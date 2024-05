Holzleiter in der Mainacht gestohlen

Die Leiter hatte einen Wert von rund 500 Euro. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Eine Holzleiter im Wert von rund 500 Euro ist in Oettingen in der Mainacht gestohlen worden. Laut Polizeibericht befand sich die Leiter auf einem Grundstück in der August-Lutz-Straße. Die Beamten in Nördlingen bitten um Hinweise zu der Tat oder den Verbleib der Leiter. (AZ)