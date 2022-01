Oettingen

06:00 Uhr

Impfaktion im Residenzschloss: Als Belohnung gibt es Bratwurst

Plus Im Oettinger Residenzschloss stehen am Samstag 600 Impfdosen zur Verfügung. Die Belohnung spendiert das fürstliche Haus.

Von Pauline Herrle

Eine lange Schlange hat sich am Samstagmorgen vor dem Residenzschloss in Oettingen gebildet. Immer wieder kommen Menschen mit Grillwürstchen in der Hand aus dem Schlossgarten und schlendern in Richtung Innenstadt. Die Wildbratwürste spendierte das fürstliche Haus zu Oettingen-Spielberg an diesem Tag für den Impfpiks.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen